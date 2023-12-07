Зібрано $500 млн: Зеленський розповів про успіхи платформи United24

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24", - повідомив Зеленський.

За його словами, якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання.

Також у процесі відбудови багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, збудований центр розмінування. "Це все – мільйони донорів, абсолютно різних. І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто долучився до роботи United24, і всій команді платформи.