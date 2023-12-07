Зібрано $500 млн: Зеленський розповів про успіхи платформи United24
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у межах благодійної платформи United24 вже зібрано $500 млн
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24", - повідомив Зеленський.
За його словами, якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання.
Також у процесі відбудови багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, збудований центр розмінування. "Це все – мільйони донорів, абсолютно різних. І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн", - наголосив Зеленський.
Він подякував усім, хто долучився до роботи United24, і всій команді платформи.
- У квітні повідомлялося, що за 11 місяців з усього світу для України через United24 пожертвували понад $305 млн.
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