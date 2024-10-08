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Масовані атаки Запоріжжя: шестеро людей постраждали, один чоловік у важкому стані через обстріли РФ 7 жовтня

Тетяна Нижник
8 жовтня, 2024 вiвторок
17:00
Війна з Росією Наслідки обстрілу Запоріжжя

Протягом доби, 7 жовтня, ворог 392 рази бив по населених пунктах Запорізької області

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Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в етері телеканалу "Еспресо".

"Вранці по околицях Запоріжжя прилетіли керовані авіабомби, які влучили в один з інфраструктурних об’єктів. На жаль, постраждали люди: п’ятеро чоловіків і одна жінка, працівниця цього підприємства. Один чоловік нині перебуває у лікарні в тяжкому стані", - повідомив він.

Коваленко уточнив, що впродовж доби окупанти здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю і кільком населеним пунктам, які розташовані ближче до лінії ведення бойових дій.

"Зафіксовано 225 обстрілів БпЛА. Саме цей вид озброєння, починаючи з середини літа, домінує у загальному переліку російської зброї, яка летить в бік Запорізької області. Також росіянами було здійснено 145 артобстрілів. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження або руйнування житла і об’єктів інфраструктури", - додав він.

Найважчий період для Запоріжжя був з 22 вересня по 1 жовтня. Постраждало понад 100 мирних жителів, каже Коваленко.

"З невеликими перервами, фактично, щодня ворог обстрілював саме керованими авіабомбами, завдав чимало лиха, значних руйнувань. Зокрема, постраждало понад 100 мирних жителів, двоє загинули. Понад 150 багатоповерхівок пошкоджено, понад півтисячі будинків у приватному секторі. Дві багатоповерхівки частково зруйновані, п’ять будинків у приватному секторі вщент зруйновані. Також пошкоджено десятки автомобілів, гаражів, кав’ярень, офісів тощо", - сказав речник Запорізької ОВА.

  • У ніч проти 8 жовтня російська армія запустила по території України балістичні ракети та ударні дрони. Українська ППО знищила 18 безпілотників.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
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