РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: сили ППО знищили 18 безпілотників
У ніч проти 8 жовтня російська армія запустила по території України балістичні ракети та ударні дрони. Українська ППО знищила 18 безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19:00 07.10 по 08:30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.
Так, авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони України знищили 18 БПЛА, ще один ударний дрон повернувся в Росію.
- Російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Ворожа ціль вдарила по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали 5 іноземців.
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