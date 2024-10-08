РФ атакувала Україну ракетами та БПЛА: сили ППО знищили 18 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19:00 07.10 по 08:30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з окупованого Криму, а також 19 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.

Так, авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони України знищили 18 БПЛА, ще один ударний дрон повернувся в Росію.