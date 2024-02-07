Масований обстріл РФ: сили ППО знищили 44 повітряні цілі
Російські окупанти вранці 7 лютого атакували територію України різними видами озброєння. Натомість українська ППО знищила 44 із 64 повітряних цілей ворога
Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.
Зазначається, що ворог загалом застосував 64 засоби повітряного нападу:
- 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;
- 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС;
- 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі;
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 5 зенітних керованих ракет С-300.
Натомість Україна застосувала для відбиття російських цілей зенітні ракетні війська та винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.
Таким чином українська ППО знищила 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр" та 15 ударних БПЛА.
- Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Більше про атаку читайте тут.
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