"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
У російських загарбницьких військ величезні втрати під час наступу на Покровському напрямку Донецької області
Про це пише рух спротиву "Атеш".
За інформацією проукраїнського агента з 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ, загарбники виділили великі сили для штурмів на Покровському напрямку.
"Бажання росіян швидко захопити Покровськ обертається їм величезними проблемами. 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад та техніка залучені в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат", - йдеться у повідомленні.
Матері та дружини російських військових пишуть листи Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації. Проте їм лише радять звертатися до інших інстанцій.
- З початку доби вівторка, 20 серпня, відбулося 87 бойових зіткнень: росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку.
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