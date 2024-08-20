"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку

Про це пише рух спротиву "Атеш".

За інформацією проукраїнського агента з 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ, загарбники виділили великі сили для штурмів на Покровському напрямку.

"Бажання росіян швидко захопити Покровськ обертається їм величезними проблемами. 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад та техніка залучені в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат", - йдеться у повідомленні.

Матері та дружини російських військових пишуть листи Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації. Проте їм лише радять звертатися до інших інстанцій.