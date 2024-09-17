Медведєв запропонував створити відкриту "базу ворогів" Росії

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Медведєв заявив, що останнім часом західні політики активно закликають до ударів по території Росії нібито із використанням потенціалу НАТО.

На його думку, крім того, що до відображення цих ударів треба "ретельно готуватися", необхідно "пам'ятати про злочинні заклики окремих західних виродків і готуватися до відплати".

Колишній російський президент наголосив, що в історії є багато прикладів, коли "помста мала відкладений характер". Як приклад він навів "акти відплати" Радянського Союзу і нинішньої Росії щодо "терористів і зрадників", а також дії інших країн, у тому числі США.

"Тут головне – невідворотність. Не так важливо, коли саме прийде розплата. Важливою є її неминучість. Ну і щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства та посади, яка вчинила злочин проти нашої країни та наших людей, або будь-яка відбита мерзота, просто кричить: „Вбивайте в Курську мирних громадян!“, знали: за ними прийдуть... І ось що: треба використовувати відому зброю противника. Попри низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей", - написав Медведєв.

Він не уточнив, яку саме "відому зброю противника" має на увазі.