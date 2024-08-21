Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до "повного розгрому ворога"

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"На мою думку, останнім часом нехай і теоретично, але існувала одна небезпека – переговорна пастка, куди наша країна могла потрапити при певному збігу обставин. А саме - ранні непотрібні переговори щодо миру, запропоновані міжнародною спільнотою та нав'язані київському режиму. З незрозумілими перспективами та наслідками", - пише Медведєв.

Водночас він додав, що після початку операції ЗСУ в Курській області, яку він назвав актом тероризму неонацистів, "все стало на свої місця".

"Тепер усі все розуміють, хай і не кажуть уголос. Розуміють, що більше ніяких переговорів до повного розгрому ворога!" - зазначив росіянин.

Медведєв звинуватив у цьому колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. За його словами, саме Британія брала участь у підготовці "терористичної операції" на Курщині.

"Його країна зробила набагато гірше підопічній йому території України: буде значно більше безглуздих витрат, суттєво більше підбитої військової техніки та радикально більше трун. І нехай тепер нещасні українські кріпаки хтиво цілують за це криваві руки некрофілів, що знущаються з них, – своїх англосаксонських господарів" ,- підсумував представник РФ.