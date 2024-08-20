Лавров відкинув можливість перемовин між Україною та РФ на тлі бойових дій у Курській області

Про це пишуть російські ЗМІ "РИА Новости" і "ТАСС", цитуючи Лаврова.

"Президент РФ чітко сказав, що ні про які переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути мови", – зазначив Лавров.

Очільник російського МЗС також назвав чутками твердження про якісь контакти для переговорів із Києвом.

"Інформація про такі контакти йде в розвиток конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп. Але для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета - просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського", – додав Лавров.