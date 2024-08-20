Лавров відкинув можливість перемовин між Україною та РФ на тлі бойових дій у Курській області
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після початку наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин між Україною та Росією бути не може
Про це пишуть російські ЗМІ "РИА Новости" і "ТАСС", цитуючи Лаврова.
"Президент РФ чітко сказав, що ні про які переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути мови", – зазначив Лавров.
Очільник російського МЗС також назвав чутками твердження про якісь контакти для переговорів із Києвом.
"Інформація про такі контакти йде в розвиток конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп. Але для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета - просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського", – додав Лавров.
- Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.
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