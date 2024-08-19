Сили оборони контролюють 92 населені пункти на Курщині, - Зеленський
Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", - заявив президент.
За його словами, наразі триває зміцнення українських позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України.
Так, операція у Курській області стала найбільшою інвестицією України у процес звільнення українців із російського полону.
- 19 серпня президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті й деталі операції в Курській області РФ.
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