Сили оборони контролюють 92 населені пункти на Курщині, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", - заявив президент.

За його словами, наразі триває зміцнення українських позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України.

Так, операція у Курській області стала найбільшою інвестицією України у процес звільнення українців із російського полону.