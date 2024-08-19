"Триває захист Торецька, на Курщині досягаємо цілей": Зеленський про доповідь Сирського на Ставці

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Перш за все фронтова ситуація й наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", - написав він.

Водночас Зеленський підкреслив, що на ранок Україна поповнила обмінний фонд, а в межах дій на Курщині ЗСУ досягають поставлених цілей.

"Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є й чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми", - зауважив президент.