"Триває захист Торецька, на Курщині досягаємо цілей": Зеленський про доповідь Сирського на Ставці
У понеділок, 19 серпня, президент Володимир Зеленський провів Ставку, на якій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті й деталі операції в Курській області РФ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
"Перш за все фронтова ситуація й наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", - написав він.
Водночас Зеленський підкреслив, що на ранок Україна поповнила обмінний фонд, а в межах дій на Курщині ЗСУ досягають поставлених цілей.
"Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є й чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми", - зауважив президент.
- У місті Торецьк, що в Донецькій області, станом на 14 серпня залишалися близько 3 тис. цивільних мешканців. Евакуація з населеного пункту відбувається повільно.
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