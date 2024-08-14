У Торецьку на Донеччині залишаються близько 3 тис. цивільних, - ОВА

Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація з Торецька йде повільно: щодня з міста виїжджають приблизно 10-15 людей.

"У Торецьку зараз знаходиться близько трьох тисяч людей. Всі вони перебувають у підвальних приміщеннях. На жаль, виїжджають дуже повільно: 10-15 людей щодня", - розповів Філашкін.

Глава ОВА зазначив, що ЗСУ повністю контролюють місто попри спроби проникнення в нього диверсійних груп РФ. Однак ситуація складна.

"Ворог щодня намагається прорвати нашу лінію оборони по всіх напрямках. Тільки за добу окупант обстріляв близько 3 тисяч разів Донеччину з усіх наявних видів озброєння: керовані авіабомби, балістичні ракети, ствольна артилерія. Кожного дня темпи нарощуються і нарощуються. Обстріли у нас не стихають, а тільки збільшуються. Вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких", - пояснив він.

Також Філашкін зауважив, що мешканці Покровської громади евакуюються самостійно.

"У Покровській громаді зараз приблизно 60 тисяч людей. Люди виїжджають звідти, тому що ворог обстрілює місто майже кожного дня і балістичними ракетами, і керованими авіабомбами. Люди прислухаються до порад органів влади, вони евакуюються самостійно", - сказав він.