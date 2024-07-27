Втрати поблизу Торецька та Часового Яру не дають росіянами сформувати ударний кулак на Запоріжжі, - Андрющенко

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, росіяни продовжують перекидати війська до Запорізької області, зокрема до районів Розівки та Пологів. Однак, цього тижня спостерігається зменшення обсягів перекидання військ.

Зокрема, Андрющенко зазначив, що росіяни стали формувати нові підрозділи з особового складу, який раніше перебував на базах підготовки в Маріупольсько-Бердянській агломерації. Термін підготовки цих "штурмовиків" скоротився до 10-15 днів.

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Крім того, росіяни замінили втрачені системи С-300 в Маріупольському районі, перекинувши нову систему з Бердянського напрямку.

Андрющенко зауважив, що Росія не встигає заміщувати втрати, і це ускладнює їхні плани щодо створення ударного кулака на Запоріжжі. Вони змушені перекидати резерви з Запоріжжя в район Торецька та Часового Яру, що вказує на наближення оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.

Андрющенко зазначив, що без мобілізації Росія не зможе не тільки атакувати нові позиції, а й "можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу на оборону".