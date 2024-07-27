Втрати поблизу Торецька та Часового Яру не дають росіянами сформувати ударний кулак на Запоріжжі, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни, зіткнувшись з великими втратами під час боїв на Донеччині, не можуть створити ударний кулак на Запоріжжі
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
За його словами, росіяни продовжують перекидати війська до Запорізької області, зокрема до районів Розівки та Пологів. Однак, цього тижня спостерігається зменшення обсягів перекидання військ.
Зокрема, Андрющенко зазначив, що росіяни стали формувати нові підрозділи з особового складу, який раніше перебував на базах підготовки в Маріупольсько-Бердянській агломерації. Термін підготовки цих "штурмовиків" скоротився до 10-15 днів.
Читайте також: У РФ розробляють систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих, - розвідка Британії
Крім того, росіяни замінили втрачені системи С-300 в Маріупольському районі, перекинувши нову систему з Бердянського напрямку.
Андрющенко зауважив, що Росія не встигає заміщувати втрати, і це ускладнює їхні плани щодо створення ударного кулака на Запоріжжі. Вони змушені перекидати резерви з Запоріжжя в район Торецька та Часового Яру, що вказує на наближення оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.
Андрющенко зазначив, що без мобілізації Росія не зможе не тільки атакувати нові позиції, а й "можуть почати відчувати певну нестачу ресурсу на оборону".
- За оцінкою ISW, у РФ, імовірно, наразі не вистачає живої сили та техніки для швидкого просування, зокрема на Торецькому та Донецькому напрямках, тому вони послідовно тиснуть на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе