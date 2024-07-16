У РФ розробляють систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих, - розвідка Британії
Російський уряд планує розробити систему, яка запобігатиме виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих до лав армії РФ
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Так, 11 липня російська незалежна медіаорганізація "Медуза" повідомила, що уряд Росії впроваджує "систему обміну інформацією" між міністерством оборони та ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ і не допустити їх втечі з країни.
Зазначається, що система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.
За даними британської розвідки, Росія щорічно проводить два призови на військову службу, закликаючи понад 250 тисяч осіб для проходження одного року обов'язкової військової служби.
У міноборони Британії повідомляють, що сотні тисяч жителів Росії залишили країну після оголошення часткової мобілізації у 2022 році. Вони були непропорційно сконцентровані серед молодих і високоосвічених людей, що вплинуло на ринок праці.
"Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню цього в меншому масштабі під час щорічного призовного циклу та у разі подальшої хвилі мобілізації", - підкреслюють у британському відомстві.
- У квітні Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія посилює мобілізацію напередодні можливої наступальної операції влітку 2024 року, проте через великі втрати на війні, їм буде складно швидко відновити резерви.
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