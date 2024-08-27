Ми точно не повернемо 60-70% людей з-за кордону, - інвестиційний банкір Фурса

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Після війни найбільшою нашою проблемою буде депопуляція через те, що багато людей поїхали. І в принципі у нас не вистачало робочих рук і робочих голів навіть перед початком повномасштабного вторгнення, і після війни це буде наша найбільша проблема. Повернути усіх з-за кордону, зрозуміло, не вийде. Чим довше триває війна, тим більше людей будуть залишатися за кордоном, люди просто адаптуються. І якщо їм добре в Німеччині, Португалії, Канаді - вони не повернуться. Ми маємо це розуміти: 60-70% людей ми точно не повернемо. Як боротися з депопуляцією, з браком робочих рук, адже це дійсно буде проблемою, в тому числі, для пенсіонерів - пенсії треба платити звідкись", - сказав він.

На думку Сергія Фурси, єдиним виходом, щоб підтримати економіку країни в таких умовах є трудова міграція.

"У нас єдина відповідь на це - це трудова міграція, тобто залучення людей для роботи в економіці України з інших країн світу. Нікуди ми від цього не подінемось. Ми можемо залишати це як хаотичний процес, уже навіть зараз під час війни у нас є фірми, які під ключ вам привезуть 100-200 таджиків або киргизів. Цей процес мультиплікується після завершення війни. Тобто це або буде хаотичний процес, або держава цим процесом буде керувати і спрямовувати в той бік, який буде стратегічно вигідний державі. Це насправді той вибір, який у нас є, але політики, на жаль, знають, що тема міграції дуже непопулярна серед українців. Окрім того, у нас дуже шовіністичне суспільство, поки що. Оскільки тема міграції дуже непопулярна, політики воліють про це не говорити, і це проблема", - вважає банкір.