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Ексклюзив

Ми точно не повернемо 60-70% людей з-за кордону, - інвестиційний банкір Фурса

Марина Клюєва
27 серпня, 2024 вiвторок
17:41
Війна з Росією На фото українські біженці у Франції

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що в Україну вже не повернеться з-за кордону 60-70% людей, які виїхали через повномасштабне вторгнення

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Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Після війни найбільшою нашою проблемою буде депопуляція через те, що багато людей поїхали. І в принципі у нас не вистачало робочих рук і робочих голів навіть перед початком повномасштабного вторгнення, і після війни це буде наша найбільша проблема. Повернути усіх з-за кордону, зрозуміло, не вийде. Чим довше триває війна, тим більше людей будуть залишатися за кордоном, люди просто адаптуються. І якщо їм добре в Німеччині, Португалії,  Канаді - вони не повернуться. Ми маємо це розуміти: 60-70% людей ми точно не повернемо. Як боротися з депопуляцією,  з браком робочих рук, адже це дійсно буде проблемою, в тому числі, для пенсіонерів - пенсії треба платити звідкись", - сказав він. 

На думку Сергія Фурси, єдиним виходом, щоб підтримати економіку країни в таких умовах є трудова міграція. 

"У нас єдина відповідь на це - це трудова міграція, тобто залучення людей для роботи в економіці України з інших країн світу. Нікуди ми від цього не подінемось. Ми можемо залишати це як хаотичний процес, уже навіть зараз під час війни у нас є фірми, які під ключ вам привезуть 100-200 таджиків або киргизів. Цей процес мультиплікується після завершення війни. Тобто це або буде хаотичний процес, або держава цим процесом буде керувати і спрямовувати в той бік, який буде стратегічно вигідний державі. Це насправді той вибір, який у нас є, але політики, на жаль, знають, що тема міграції дуже непопулярна серед українців. Окрім того,  у нас дуже шовіністичне суспільство, поки що. Оскільки тема міграції дуже непопулярна, політики воліють про це не говорити, і це проблема", - вважає банкір.

  • Станом на 30 червня 2024 року приблизно 4,3 млн громадян України мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, а найбільше у Німеччині - 1 347 525 людей.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Європа
біженці
біженці з України
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