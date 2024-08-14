Міністр оборони Литви Кащюнас заявив, що Росія перекидає на Курщину війська з Калінінградської області

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дозвольте мені висловити повагу вашим діям на півночі, вашим маневрам на півночі. Мене запитували литовські медіа, чи я очікую, що будуть пройдені якісь "червоні лінії" чи щось таке. Але зараз я не чую цього. І це дуже добре, це хороший знак", - зазначив Кащюнас.

Крім того, за словами міністра оборони Литви, наступним хорошим знаком міг би стати дозвіл на використання Україною засобів дальнього ураження на території Росії. Він додав, що Литва наразі це лобіює.

"Ми зараз бачимо, як вони передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська. І я кажу литовському народу: "Ви подивіться, як українці за вас борються, бо через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда". Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", - зауважив очільник литовського оборонного відомства.

У відповідь Зеленський подякував Литві за всебічну політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах російської агресії, повідомляє Офіс президента.

"Ми вдячні Литві та вашому народові за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І ми сподіваємося, що ви будете з нами до його завершення й нашої перемоги. Для нас це дуже важливо", - наголосив президент.

Також під час зустрічі сторони обговорили нагальні оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів.