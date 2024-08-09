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Литва анонсувала поставку Україні значного пакета допомоги

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
19:22
Світ Литва прапор

У п'ятницю, 9 серпня, міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні

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Про це інформує міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви  готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння", -  зазначили на сторінці відомства у соцмережі Х.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

У серпні Литва передасть Україні:

  • 14 бронетранспортерів М113;
  • зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;
  • системи протидії безпілотникам;
  • індивідуальні пригнічувачі безпілотників;
  • всюдиходи із запасними частинами;
  • вантажні причепи;
  • 20-тонні телескопічні навантажувачі;
  • колісні навантажувачі;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові шашки;
  • навісне обладнання та запчастини до зброї.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

  • Минулого тижня уряд Литви виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям, що перебувають у країні.

Теги:
Україна
Росія
Литва
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
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