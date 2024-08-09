Литва анонсувала поставку Україні значного пакета допомоги
У п'ятницю, 9 серпня, міністерство національної оборони Литви оголосило про новий значний пакет військової допомоги Україні
Про це інформує міністерство оборони Литви.
"Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння", - зазначили на сторінці відомства у соцмережі Х.
Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.
"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.
У серпні Литва передасть Україні:
- 14 бронетранспортерів М113;
- зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;
- системи протидії безпілотникам;
- індивідуальні пригнічувачі безпілотників;
- всюдиходи із запасними частинами;
- вантажні причепи;
- 20-тонні телескопічні навантажувачі;
- колісні навантажувачі;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові шашки;
- навісне обладнання та запчастини до зброї.
Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.
-
Минулого тижня уряд Литви виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям, що перебувають у країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе