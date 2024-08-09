Литва анонсувала поставку Україні значного пакета допомоги

Про це інформує міністерство оборони Литви.

"Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки. У серпні ми доставимо бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні та логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння", - зазначили на сторінці відомства у соцмережі Х.

Пакет військової допомоги Україні також включатиме бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - заявив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

У серпні Литва передасть Україні:

14 бронетранспортерів М113;

зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

системи протидії безпілотникам;

індивідуальні пригнічувачі безпілотників;

всюдиходи із запасними частинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

колісні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові шашки;

навісне обладнання та запчастини до зброї.

Кащюнас також підкреслив, що Литва зробить свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, передавши Україні системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.