Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні

Про це повідомляє LRT.

Кабмін виділив міністерству соціального захисту та праці на допомогу українцям 8,7 млн ​​євро із запозичених від держави коштів, а майже 10 тис. євро виділив міністерству охорони здоров'я.

Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла тощо.

У міністерстві соціального захисту та праці повідомили, що Литва виділила з державного бюджету понад 114 мільйонів євро на допомогу українцям у Литві.

Зазначається, що Литва у 2022 році витратила на таку допомогу 34,5 млн євро.

За даними Центробанку Литви, минулого року українські біженці створили близько 1% ВВП країни, а українці, які знайшли притулок у Литві, сплатили майже 60 мільйонів євро податків до бюджету Литви до березня 2023 року.

З погляду допомоги як частки ВВП, Литва залишається одним із найбільших прихильників України з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії.