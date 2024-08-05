Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні
Минулого тижня уряд Литви виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям, що перебувають у країні
Про це повідомляє LRT.
Кабмін виділив міністерству соціального захисту та праці на допомогу українцям 8,7 млн євро із запозичених від держави коштів, а майже 10 тис. євро виділив міністерству охорони здоров'я.
Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла тощо.
У міністерстві соціального захисту та праці повідомили, що Литва виділила з державного бюджету понад 114 мільйонів євро на допомогу українцям у Литві.
Зазначається, що Литва у 2022 році витратила на таку допомогу 34,5 млн євро.
За даними Центробанку Литви, минулого року українські біженці створили близько 1% ВВП країни, а українці, які знайшли притулок у Литві, сплатили майже 60 мільйонів євро податків до бюджету Литви до березня 2023 року.
З погляду допомоги як частки ВВП, Литва залишається одним із найбільших прихильників України з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії.
- Литва скасувала безоплатне навчання у своїх вищих навчальних закладах для новоприбулих біженців, "аби не заохочувати відтік мізків з України".
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