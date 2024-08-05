Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні

Литва виділила близько 9 млн євро на допомогу українським біженцям у країні

Ксенія Золотова
5 серпня, 2024 понедiлок
20:48
Війна з Росією На фото біженці з України

Минулого тижня уряд Литви виділив майже 9 мільйонів євро на допомогу українським біженцям, що перебувають у країні

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Кабмін виділив міністерству соціального захисту та праці на допомогу українцям 8,7 млн ​​євро із запозичених від держави коштів, а майже 10 тис. євро виділив міністерству охорони здоров'я.

Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла тощо.

У міністерстві соціального захисту та праці повідомили, що Литва виділила з державного бюджету понад 114 мільйонів євро на допомогу українцям у Литві.

Зазначається, що Литва у 2022 році витратила на таку допомогу 34,5 млн євро.

За даними Центробанку Литви, минулого року українські біженці створили близько 1% ВВП країни, а українці, які знайшли притулок у Литві, сплатили майже 60 мільйонів євро податків до бюджету Литви до березня 2023 року.

З погляду допомоги як частки ВВП, Литва залишається одним із найбільших прихильників України з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії.

  • Литва скасувала безоплатне навчання у своїх вищих навчальних закладах для новоприбулих біженців, "аби не заохочувати відтік мізків з України".
Теги:
Україна
Литва
біженці
допомога Україні
біженці з України
Читайте також:
Часів Яр
Автор
4 серпня, 2024 неділя
DeepState: у Часовому Яру окупанти прорвалися через канал Сіверський Донець - Донбас
спека
Автор Ксенія Золотова
4 серпня, 2024 неділя
В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
21:10
Ексклюзив
гроші
Додаткові податки заженуть бізнес у ще більшу тінь, - економіст Пендзин
20:56
обстріл
Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині: вбили жінку та поранили двох чоловіків
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Жорсткі подробиці війни: боротьба за Часів Яр. Колонка Сергія Згурця
20:36
Ексклюзив
Іран
Іран прагне залучити сусідні країни до осуду вбивства Ганії та промацати можливі бонуси від співпраці зі США, - сходознавець Якубович
20:02
на фото Raybird-3
Український виробник БПЛА Skyeton запускає фабрику в Словаччині
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росія нас хоче перетворити цією війною в себе
20:00
Кір Стармер
У Британії з'явиться "постійна армія" держслужбовців для протидії заворушенням, - Стармер
19:45
Володимир Зеленський
Уряд готує кілька технічних рішень, які дадуть змогу повернути школярів за парти, – Зеленський
19:34
евакуація
Селидове, Новогродівка, низка сіл: родини з дітьми примусово евакуюють із п'яти громад Донеччини
19:31
Віктор Орбан
Спрощення Угорщиною в'їзду росіян: 67 євродепутатів просять Єврокомісію розглянути виключення країни з Шенгенської зони
19:24
газопровод
Сербія домовилася з Румунією збудувати інтерконектор до газопроводу, що проходить через 4 країни ЄС
19:00
військовий квиток, мобілізація
Бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств
18:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
До ВР подали законопроєкт, який забороняє мобілізувати раніше визнаних обмежено придатними віком 18-25 років, - нардеп Костенко
18:54
На Чернігівщині та Сумщині росіяни почали частіше використовувати FPV-дрони, - ОТУ "Сіверськ"
18:25
на фото Тарас Качка
"Найкращий показник за часи війни": у Мінекономіки заявили про рекордний експорт металургійної продукції в липні
18:09
TikTok
Єврокомісія заборонила застосунок TikTok Lite в ЄС
18:04
OPINION
Галина Пагутяк
Безпека і безпечність
17:50
будівництво
"Ситуація може стати ще гіршою": у польських компаніях нестача працівників через скорочення міграції українців
17:32
Оновлено
МЗС України відреагувало на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Києвом
17:28
ПАРЄ
ПАРЄ розгляне резолюції про звільнення військових та цивільних українців із полону РФ
17:23
Ексклюзив
Ізраїль танк
Не виключено, що Ізраїль першим завдасть превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос
17:06
фейсбук та інстаграм
Уряд Туреччини проведе переговори з Instagram після блокування соцмережі в країні
17:05
Церемонія відкриття Олімпіади-2024
"Висміюють релігійні переконання багатьох людей": у Ватикані прокоментували церемонію відкриття Олімпіади-2024
16:54
Ексклюзив
винищувач F-35
Defense Express: Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35
16:54
Севастополь
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
16:52
Ексклюзив
Національне військове меморіальне кладовище
"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
16:48
ЗСУ
На фронті з початку доби сталося 64 боєзіткнення, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках
16:33
військовий квиток, мобілізація
Оборонний комітет ВР не підтримав мобілізацію українців віком до 25 років
16:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:23
Оновлено
ракетна атака на Охматдит
МОЗ скасує тендери на 14 млн грн на технагляд за ремонтом Охматдиту й консультаційні послуги
16:13
СБУ повідомила про підозру командиру авіаполку РФ, який керував ударами по енергосистемі України
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Що відбувається на Близькому Сході
15:57
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль
15:57
НБУ
НБУ не бачить підстав для подальшого зниження облікової ставки
15:41
Тейлор Свіфт
Альбом Тейлор Свіфт The Tortured Poets Department знову очолив чарт Billboard 200
15:30
ветеран
Ветеранів запрошують на держслужбу: в Україні запустили е-Карту вакансій
15:25
"Кривбас" - "Металіст 1925" 3:0
"Кривбас" дізнався ймовірного опонента в плей-офф Ліги конференцій
15:12
FPV-дрони Shrike
Міноборони підписало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками: майже половина з них виробляють дрони
14:48
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ на окупованих територіях розсилає українцям SMS із закликом укласти контракт з російською армією, - Спротив
14:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Кулеба розпочав африканське турне зустріччю із президентом Малаві
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV