Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців
Литва скасувала безоплатне навчання у своїх вищих навчальних закладах для новоприбулих біженців, "аби не заохочувати відтік мізків з України"
Про це BNS повідомили в міністерстві освіти, науки та спорту Литви.
Зазначається, що держава й надалі компенсуватиме плату за навчання українських студентів, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році й зараз навчаються у ВНЗ Литви, але більше не надаватиме цю послугу новоприбулим українцям.
"Ми організовуємо всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, у відповідь на потреби Української держави, у співпраці, не заохочуючи відтік мізків з України", – пояснили в литовському відомстві.
"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, наразі нема потреби переводити навчання кудись", – додали там.
Після цих змін українці, які здобули середню освіту та склали державні іспити в Литві, вступатимуть до ВНЗ на загальних умовах, як і громадяни Литви. Вони також зможуть узяти участь у конкурсі на бюджетні місця.
При цьому деякі вищі навчальні заклади пообіцяли профінансувати безоплатне навчання українців самостійно.
- У березні 2022 року очільники міністерств освіти й науки Естонії, Латвії та Литви запропонували здобувачам освіти з України можливість продовжити навчання на всіх освітніх рівнях. Українські студенти наразі навчаються у 17 литовських вищих навчальних закладах, найпопулярніші – VU, VDU, Vilnius Tech, Kaunas University of Technology та Vilnius College. У цих закладах навчається близько 1100 українців. Серед цих студентів найпопулярнішими залишаються бізнес, інформаційні технології, системи штучного інтелекту, архітектура, інженерія та комунікації.
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