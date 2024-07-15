Литва на прохання України скасувала безоплатне навчання у ВНЗ для новоприбулих біженців

Про це BNS повідомили в міністерстві освіти, науки та спорту Литви.

Зазначається, що держава й надалі компенсуватиме плату за навчання українських студентів, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році й зараз навчаються у ВНЗ Литви, але більше не надаватиме цю послугу новоприбулим українцям.

"Ми організовуємо всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, у відповідь на потреби Української держави, у співпраці, не заохочуючи відтік мізків з України", – пояснили в литовському відомстві.

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, наразі нема потреби переводити навчання кудись", – додали там.

Після цих змін українці, які здобули середню освіту та склали державні іспити в Литві, вступатимуть до ВНЗ на загальних умовах, як і громадяни Литви. Вони також зможуть узяти участь у конкурсі на бюджетні місця.

При цьому деякі вищі навчальні заклади пообіцяли профінансувати безоплатне навчання українців самостійно.