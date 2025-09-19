Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва
У пʼятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс приїхав з візитом до Києва
Про це він повідомив у Х.
"Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу", - написав він.
Будріс запевнив, що Литва підтримує Україну.
"Завжди. Скрізь. До миру і перемоги", - додав міністр.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має стосунку до безпілотників, які залітали в повітряний простір Литви та Польщі.
