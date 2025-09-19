Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва

Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва

Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
13:28
Війна з Росією Кястутіс Будріс

 У пʼятницю, 19 вересня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс приїхав з візитом до Києва

Зміст

Про це він повідомив у Х.

"Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу", - написав він.

Будріс запевнив, що Литва підтримує Україну. 

"Завжди. Скрізь. До миру і перемоги", - додав міністр.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має стосунку до безпілотників, які залітали в повітряний простір Литви та Польщі.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Литва
новини Києва
Київ
+18.8°C
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
19 вересня
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
14:20
ЄС розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше запланованого терміну, - Bloomberg
14:06
Марʼяна Безугла
Нардепи готують звернення до ДБР через те, що Безугла зірвала закрите засідання комітету з питань нацбезпеки, - Фріз
13:36
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
13:26
Папа Римський Роберт Превост, Лев XIV
Папі Римському пропонували створити його ШІ-версію, він відмовився
13:22
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
У Disney зростає невдоволення через відсторонення Джиммі Кіммела від шоу, голлівудські зірки закликають бойкотувати студію
13:04
Купʼянськ
Штурмом Купʼянська командує колишній український офіцер, який перейшов на бік РФ, - BBC
12:18
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цими вихідними
12:09
на фото Верховна Рада України
Український контент має протистояти та заміщувати російський, - т.в.о. міністра культури Бережна
11:59
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе зніме новий фільм з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс
11:39
Володимир Зеленський
Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС
11:33
Іспанія
Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні й скорочує імпорт газу з Росії
11:08
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилась через зменшення хмарності у регіонах: ситуація в енергосистемі 19 вересня
10:49
OPINION
ЄС планує побудувати свою "стіну дронів" на східних кордонах. Але є великі сумніви, що це допоможе
10:46
СБУ викрила чотирьох агентів ФСБ, які зливали росіянам локації Сил оборони на Донеччині та Дніпровщині
10:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни використовують в Україні зброю нацистів і готують новий наступ, а Трамп каже, що Путін його підвів. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:24
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Окупанти пруть і пруть": у 125-й ОВМБр прокоментували ситуацію на Запорізькому напрямку
10:12
на фото Денис Шмигаль
Наразі 25 іноземних оборонних компаній локалізують виробництва своєї продукції в Україні, - Шмигаль
10:01
Ексклюзив
Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь
09:39
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.
09:29
Ексклюзив
"Чому б і ні?": головний сержант батальйону 35-ї ОМБр про залучення військових 60+
09:28
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили оборони знешкодили за ніч 71 з 86 ворожих безпілотників
09:00
PR
Картки Visa від ПриватБанку
Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
08:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ атакувала Україну дронами: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА
08:16
Ексклюзив
немовлята
"Це нам підсовує п'ята колона": професор Хміль про законопроєкт №13683 щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій
08:11
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 87 штурмів
08:10
Агент "Атеш" у лавах армії РФ передав координати ворожої системи БУК: ЗСУ завдали удару
07:51
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
07:34
OPINION
Відставка Дмитра Козака як інформаційний трюк Кремля
07:20
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 17 артсистем і 1 бронемашину
07:01
OPINION
Щодо цін та ресурсів
06:38
Трамп
Трамп призупинив схвалення пакета військової допомоги Тайваню на $400 млн через перемовини з Китаєм, - WP
06:10
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Кубілюс анонсував переговори з міністрами оборони ЄС щодо "стіни з дронів", у них візьме участь і представник України
05:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин проконтролював випробування БПЛА і наказав посилити їхні можливості за допомогою ШІ
05:21
Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL
00:16
Оновлено
Ліннт Аудор, Ансу Фаті та Ганс Ванаке (зліва - направо), Брюгге - Монако
Ліга чемпіонів: результати матчів 1-го туру
00:06
Військова допомога США
Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Javelin на суму близько $780 млн
2025, четвер
18 вересня
23:00
прапор Росії
РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році
22:16
Оновлено
Трамп і Путін
"Путін мене підвів": Трамп визнав, що зараз не час просити російського диктатора про припинення вогню в Україні
Більше новин
