Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва

Про це він повідомив у Х.

"Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу", - написав він.

Будріс запевнив, що Литва підтримує Україну.

"Завжди. Скрізь. До миру і перемоги", - додав міністр.

Greetings from #Ukraine!#Kyiv stands strong - free, brave, resilient.



Despite continuous Russian aggression and deadly nightly attacks, Ukrainians don’t give up on life - they work, learn, create, rebuild.

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 19, 2025