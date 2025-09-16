Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має стосунку до безпілотників, які залітали в повітряний простір Литви та Польщі
Про це пише Белта.
"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, — ми не маємо до цього ніякого відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями", – сказав Лукашенко.
За його словами, Білорусь нібито витратила величезні кошти, аби збити дрони, що летіли в Польщу.
"Якщо вони завивали після того, як ми половину безпілотників збили, не знаючи, чиї вони, які... Збили і все. Кілька штук ми не змогли вразити. Ми витратили величезні кошти, щоб знищити ці безпілотники, які летіли не до нас — летіли до Польщі... Вони це визнають. Тим не менш, бруднять. Значить, у них є якісь задуми. Ми повинні їх розгадати. Ми їх розгадали. І повинні протистояти цьому. Нікому нічого не пояснюючи", – сказав самопроголошений президент Білорусі.
- У понеділок, 15 вересня, у столиці Польщі над урядовими будівлями нейтралізували дрон. Поліція затримала 21-річного громадянина України та 17-річного громадянина Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе