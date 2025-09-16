Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві

Про це пише Белта.

"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, — ми не маємо до цього ніякого відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями", – сказав Лукашенко.

За його словами, Білорусь нібито витратила величезні кошти, аби збити дрони, що летіли в Польщу.

"Якщо вони завивали після того, як ми половину безпілотників збили, не знаючи, чиї вони, які... Збили і все. Кілька штук ми не змогли вразити. Ми витратили величезні кошти, щоб знищити ці безпілотники, які летіли не до нас — летіли до Польщі... Вони це визнають. Тим не менш, бруднять. Значить, у них є якісь задуми. Ми повинні їх розгадати. Ми їх розгадали. І повинні протистояти цьому. Нікому нічого не пояснюючи", – сказав самопроголошений президент Білорусі.