У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
У понеділок, 15 вересня, у столиці Польщі над урядовими будівлями нейтралізували дрон та затримали двох громадян Білорусі
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі X.
"Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту", - написав Туск.
Новина оновлюватиметься
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
