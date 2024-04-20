Міноборони Британії використало менше половини коштів фонду підтримки України, - Guardian
Міністерство оборони Великої Британії зазнало критики через невикористання більш ніж половини військового фонду для України у розмірі понад $1,1 млрд
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що британське оборонне відомство звинувачують у "повільній роботі" через бюрократичні затримки. Також вказується, що лише 404 мільйони фунтів стерлінгів (майже пів мільярда доларів) із коштів, які пожертвували уряди дев'яти країн за останні два роки, було виділено або витрачено.
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів. Критики стверджують, що постачання озброєння в Україну на передову було повільним.
Тіньовий міністр оборони Британії Джон Хілі звинуватив відомство в тому, що воно працює "повільно".
"Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року", - йдеться в публікації.
Також представники Міноборони Британії кажуть, що затримки були спричинені необхідністю "оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти".
Довідково. Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військового вишколу та обладнання після російського вторгнення. Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.
- 17 квітня стало відомо, що в Уельсі на найбільшому оборонному заводі Великої Британії прогримів вибух.
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