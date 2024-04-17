В Уельсі на найбільшому оборонному заводі Великої Британії стався вибух

Про це повідомляє Wales Online.

Інцидент стався вранці среди, 17 квітня. Екстрена служба повідомила, що їх викликали на місце близько 10:49 ранку після того, як у будівлі стався вибух. Для ліквідації інциденту створили контрольно-пропускний пункт. Зазначається, що вже розпочато повне розслідування стосовно вибуху на заводі.

"Наша команда реагування на надзвичайні ситуації продовжує спостерігати за об’єктом, і розпочато повне розслідування", - заявили на заводі.

Свідок інциденту зазначив, що це було схоже на землетрус: "З того місця, де я був, було не так гучно, але це було схоже на землетрус. Моя машина затряслася".

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці стався інцидент на нашому заводі Glascoed в Уельсі. Перевірені протоколи безпеки були негайно введені в дію, і на місце прибули екстрені служби. Увесь персонал знаходиться на обліку, ніхто не постраждав. Наша команда реагування на надзвичайні ситуації продовжує спостерігати за об’єктом, і було розпочато повне розслідування", - заявив представник BAE Systems.