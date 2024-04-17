В Уельсі на найбільшому оборонному заводі Великої Британії стався вибух
В Уельсі у графстві Монмутшир у приміщенні заводу з виробництва зброї BAE Systems Glascoed стався вибух. Це найбільша оборонна фірма Великої Британії
Про це повідомляє Wales Online.
Інцидент стався вранці среди, 17 квітня. Екстрена служба повідомила, що їх викликали на місце близько 10:49 ранку після того, як у будівлі стався вибух. Для ліквідації інциденту створили контрольно-пропускний пункт. Зазначається, що вже розпочато повне розслідування стосовно вибуху на заводі.
"Наша команда реагування на надзвичайні ситуації продовжує спостерігати за об’єктом, і розпочато повне розслідування", - заявили на заводі.
Свідок інциденту зазначив, що це було схоже на землетрус: "З того місця, де я був, було не так гучно, але це було схоже на землетрус. Моя машина затряслася".
"Ми можемо підтвердити, що сьогодні вранці стався інцидент на нашому заводі Glascoed в Уельсі. Перевірені протоколи безпеки були негайно введені в дію, і на місце прибули екстрені служби. Увесь персонал знаходиться на обліку, ніхто не постраждав. Наша команда реагування на надзвичайні ситуації продовжує спостерігати за об’єктом, і було розпочато повне розслідування", - заявив представник BAE Systems.
- 16 квітня стало відомо, що Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який дозволить збудувати в країні завод із виробництва артилерійських боєприпасів.
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