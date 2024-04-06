Міноборони РФ заявило про нібито знищення 10 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородщиною
Уранці 6 квітня російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці нібито 10 снарядів РСЗВ Vampire по Білгородській області
Про це пише міноборони РФ.
"Вранці 6 квітня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що російська ППО нібито знищила 10 реактивних снарядів знищено над Білгородською областю.
- У ніч з 4 на 5 квітня українські безпілотники атакували російські військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Унаслідок атаки загалом пошкоджено 19 літаків, зокрема - 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.
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