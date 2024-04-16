Міноборони РФ заявило про збиття повітряної кулі над Курською областю і трьох БПЛА над Білгородщиною

Про це йдеться у повідомленнях пресслужби міноборони РФ.

Зазначається, що близько 08:15 за російським часом росіяни "припинили спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням малорозмірної повітряної кулі (МВШ)" по об'єктах на території РФ.

За словами російського міністерства оборони, черговими засобами ППО кулю було знищено над територією Курської області.



Крім того, там заявляють, що майже через годину після попередньої атаки протиповітряна оборона збила ще три безпілотники, які буцімто намагалися атакувати об'єкти на території Білгородської області.