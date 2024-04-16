Міноборони РФ заявило про збиття повітряної кулі над Курською областю і трьох БПЛА над Білгородщиною
Міністерство оборони Росії уранці вівторка, 16 квітня, прозвітувало про збиття начебто українських цілей - повітряної кулі над Курською і безпілотників над Білгородською областями
Про це йдеться у повідомленнях пресслужби міноборони РФ.
Зазначається, що близько 08:15 за російським часом росіяни "припинили спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням малорозмірної повітряної кулі (МВШ)" по об'єктах на території РФ.
За словами російського міністерства оборони, черговими засобами ППО кулю було знищено над територією Курської області.
Крім того, там заявляють, що майже через годину після попередньої атаки протиповітряна оборона збила ще три безпілотники, які буцімто намагалися атакувати об'єкти на території Білгородської області.
- У ніч на вівторок, 16 квітня, росіяни своєю чергою запустили по Україні ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі 9 ворожих цілей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.35 Купівля 39.35Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе