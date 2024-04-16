Нічна атака "шахедів": Повітряні сили знищили усі 9 ворожих БПЛА
У ніч на вівторок, 16 квітня, росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі 9 ворожих цілей
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Усі дев’ять "шахедів" знищили мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
- Російська армія запустила по Україні ввечері 15 квітня кілька груп ударних БПЛА. Як рухалися "шахеди" і наслідки атаки читайте за посиланням.
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