Росія запустила по Україні "шахеди" ввечері 15 квітня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:09 вони попередили про загрозу застосування ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Пізніше стало відомо, що через Херсонську область "шахеди" рухаються курсом на захід: "Група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на захід!"

О 21:30 у Повітряних силах інформували про нові групи дронів "на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину" та курсом на північний захід.

"Група "шахедів" з півночі Херсонщини - на північ Миколаївщини, курсом на північний захід", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даним станом на 21:54 з’явилося ще дві нові групи "шахедів".

"Група "шахедів" на Дніпропетровщині, рухається на північ! "Шахеди" на сході Кіровоградщини - у напрямку Дніпропетровщини! Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину! Нова група "шахедів" з півдня на Миколаївщину!" - попередили Повітряні сили.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що ударні БПЛА з Дніпропетровщини та Кіровоградщини рухаються на Полтавщину.

А "шахеди" на півночі та півдні Миколаївської області - курсом на північний захід.

О 22:49 стало відомо, що "шахеди" на сході Полтавщини, рухаються у напрямку Харківщини. БПЛА на півночі Миколаївської області прямують. А ті, що пролітають на півночі Одещини, рухаються на північ.