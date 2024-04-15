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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія запустила по Україні "шахеди" ввечері 15 квітня
Оновлено

Росія запустила по Україні "шахеди" ввечері 15 квітня

15 квітня, 2024 понедiлок
22:52
Війна з Росією шахед

Російська армія запустила по Україні ввечері 15 квітня кілька груп ударних БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:09 вони попередили про загрозу застосування ударних БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Пізніше стало відомо, що через Херсонську область "шахеди" рухаються курсом на захід: "Група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на захід!"

О 21:30 у Повітряних силах інформували про нові групи дронів "на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину" та курсом на північний захід. 

"Група "шахедів" з півночі Херсонщини - на північ Миколаївщини, курсом на північний захід", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даним станом на 21:54 з’явилося ще дві нові групи "шахедів".

"Група "шахедів" на Дніпропетровщині, рухається на північ! "Шахеди" на сході Кіровоградщини - у напрямку Дніпропетровщини! Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину! Нова група "шахедів" з півдня на Миколаївщину!" - попередили Повітряні сили.

Пізніше у Повітряних силах повідомили, що ударні БПЛА з Дніпропетровщини та Кіровоградщини рухаються на Полтавщину.

А "шахеди" на півночі та півдні Миколаївської області - курсом на північний захід.

О 22:49 стало відомо, що "шахеди" на сході Полтавщини, рухаються у напрямку Харківщини. БПЛА на півночі Миколаївської області прямують. А ті, що пролітають на півночі Одещини, рухаються на північ.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Кіровоградщина
повітряна тривога
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