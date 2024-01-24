Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники над територією Орловської області.

Також ранкову атаку прокоментував губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, у Залізничний та Північний райони стягнули служби порятунку та правоохоронні органи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.