Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область
Російське міністерство оборони вранці 24 січня заявило про нібито атаку безпілотників по території Орловської області. У регіоні буцімто працювала ППО
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники над територією Орловської області.
Також ранкову атаку прокоментував губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, у Залізничний та Північний райони стягнули служби порятунку та правоохоронні органи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
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