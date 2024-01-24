Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область

Міноборони РФ звинуватило Україну у ранковій атаці БПЛА на Орловську область

24 січня, 2024 середа
08:15
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони вранці 24 січня заявило про нібито атаку безпілотників по території Орловської області. У регіоні буцімто працювала ППО

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито збила чотири безпілотники над територією Орловської області.

Також ранкову атаку прокоментував губернатор Орловської області Андрій Кличков. За його словами, у Залізничний та Північний райони стягнули служби порятунку та правоохоронні органи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
Читайте також:
радбез ООН
23 січня, 2024 вiвторок
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
Ігор Терехов
23 січня, 2024 вiвторок
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
08:32
Аналітика
Карта бойових дій в Чорному морі
Битва за Крим і Чорне море – підсумки 2023-го та перспективи 2024-го
08:30
Ексклюзив
Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 524 снаряди: 4 людини загинули, ще 6 постраждали, - ОВА
08:23
"Розбито надію на залізничний міст": під Маріуполем уразили район базування інженерних підрозділів окупантів, - Андрющенко
08:04
OPINION
Олег Манчура
У президентському міжчассі в США Путін нападе на НАТО
07:58
Інфографіка
втрати росіян
Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 22 ракети та 61 артсистему, - Генштаб
07:47
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
У Білому домі назвали мету російських масованих атак по Україні
07:19
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори щодо місячного перемир’я, - Reuters
07:05
екстренка
До $500 тис. підтримки: USAID оголосила грантову програму на $10 млн для переробних підприємств
06:51
таліби
Талібан обмежує незаміжніх жінок у доступі до роботи, подорожей та медпослуг, - ООН
06:39
На фото: боєприпаси
В українських військових без допомоги США закінчуються боєприпаси, - Пентагон
06:28
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія має незначне просування біля Авдіївки та Новомихайлівки, - ISW
06:00
сільське господарство, фермерство, урожай
Єврокомісія має намір продовжити заходи лібералізації для України, зокрема аграрної торгівлі
05:29
Дональд Трамп
Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир
04:55
КНДР ракета
КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
04:50
Даяна Ястремська
Australian Open: українська тенісистка Ястремська перемогла чешку й вийшла до півфіналу
04:23
авіаносесь США
США завдали ударів по цілях в Іраку: Пентагон заявив, що це відповідь за одну з "найбільш масштабних" атак на їх базу
04:06
пожежа_вогонь
У Челябінській області РФ масштабна пожежа площею 3,6 тис. квадратних метрів на меблевій фабриці
03:17
вогонь, полум'я, пожежа
У Монголії вибухнула вантажівка з 60 тоннами газу: 6 загиблих, понад 10 людей постраждали
02:53
Мінфін США анонсував $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування
02:35
Дмитро Кулеба
Taurus нам потрібні не для нападу на Москву, - Кулеба
02:18
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
02:08
Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації
01:57
"Здолали 600 км": ГУР розповіло деталі серпневої операції зі знищення трьох російських бомбардувальників Ту-22М3
01:38
суддя_суддівська мантія
Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
01:28
Оновлено
Київ, обстріл
Ранковий удар РФ по Україні 23 січня: Зеленський повідомив про 18 загиблих
01:23
Оновлено
Росіяни втретє за добу вдарили по Харкову: серед поранених – 4-річна дитина
00:59
Sea King Mk41
Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери: багатоцільові Sea King Mk41
00:42
білоруські військові
Міноборони Білорусі скаржиться, що їх не запросили на "найбільше за десятиліття" навчання НАТО
00:05
Пєсков та Путін
"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
2024, вiвторок
23 січня
23:54
Вітіньо
"Шахтар" зацікавився бразильцем з клаусулою 37 млн євро, - ЗМІ
23:27
фейк
"ЗСУ здають позиції на фронті через брак особового складу": Росія запустила новий фейк
23:18
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада надасть Україні 10 багатоцільових надувних човнів для морських операцій
23:00
Вільям Галлас
Футболіст, який грав у матчі Game4Ukraine, поїде на "Кубок легенд" у Москву
22:46
санкції проти Росії
Порушення експортних санкцій проти РФ: у Нідерландах заарештували трьох осіб
22:41
Фінляндія та Швеція
Турецький парламент схвалив вступ Швеції до НАТО
22:41
Ексклюзив
комплекс С-400
Для ударів по столиці разом із крилатими ракетами була застосована ракета чи ракети типу 48Н6ДМ до комплексу С-400, - Згурець
22:38
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
22:37
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" зі східного напрямку. Ситуація ввечері 23 січня
22:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спільні оборонні проєкти з Польщею та мобілізаційні заходи в польській армії. Колонка Сергія Згурця
22:00
Ексклюзив
ракета
Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV