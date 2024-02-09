Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на 4 регіони
Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на чотири регіони. Там буцімто працювала російська ППО
Про це пише міноборони РФ.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням 19 БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто перехопила та знищила:
- 2 БПЛА - у Курській області
- 5 - у Брянській області
- 4 - в Орловській області
- 2 - над Краснодарським краєм
- 6 - над акваторією Чорного моря.
Вночі у Краснодарському краї горів нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів – імовірно, ППО намагалася збити дрон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе