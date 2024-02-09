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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на 4 регіони

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на 4 регіони

9 лютого, 2024 п'ятниця
08:18
Війна з Росією обстріл, ППО

Міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на чотири регіони. Там буцімто працювала російська ППО

Про це пише міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням 19 БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто перехопила та знищила:

  • 2 БПЛА - у Курській області
  • 5 - у Брянській області
  • 4 -  в Орловській області
  • 2 -  над Краснодарським краєм
  • 6 - над акваторією Чорного моря.

Вночі у Краснодарському краї горів нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів – імовірно, ППО намагалася збити дрон.

Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Чорне море
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