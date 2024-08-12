Міноборони розробило нові процедури польотів для тактичної авіації відповідно до стандартів НАТО

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що наказ, який затверджує Прийнятні методи відповідності (AMC) та керівний матеріал (GM) до методичних рекомендацій "Процедури льотної експлуатації літаків тактичної авіації", містить вказівки, пояснення та тлумачення, розроблені Головним управлінням державної авіації України. Вони допоможуть безпечно експлуатувати повітряні судна тактичної авіації вітчизняних та західних зразків.

У відомстві додали, що спеціально створена робоча група в Повітряних силах ЗСУ вже займається впровадженням нових стандартів.

У Головному управлінні державіації планують розробити ще чотири комплекти таких процедур для інших родів авіації, включаючи безпілотні літальні апарати.

"Наша тактична авіація має нові процедури виконання польотів відповідно до стандартів НАТО, що посилить спроможності ЗСУ. Рухаємося вперед і робимо усе можливе, щоб Збройні сили України мали перевагу на полі бою", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.