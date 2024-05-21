Міноборони уклало контракти на закупівлю 4,2 тис. дронів на понад 500 млн грн

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що було законтрактовано 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією. За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один дрон склала:

DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн

Відтак, враховуючи попередні контракти, Міноборони законтрактувало 8200 комплектів дронів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума украдених контрактів складає 1,1 млрд грн.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті", – наголосила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.