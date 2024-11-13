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"Мирні плани" Трампа не змінюють наміру РФ знищити Україну, – депутат Княжицький

Ярослава Наумова
13 листопада, 2024 середа
09:34
Війна з Росією Микола Княжицький на VIA CARPATIA

Ніхто не знає, як насправді діятиме майбутня адміністрація Трампа, але Україні треба продовжувати боронити державу від російської агресії

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Про це передає УНІАН

Поява чуток про так звані "мирні плани" майбутнього президента США Дональда Трампа не змінюють наміру РФ знищувати Україну, переконані учасники Міжнародного Форуму Центральної та Східної Європи VIA CARPATIA 2024.

Зокрема, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат Микола Княжицький звернув увагу, що існує багато міфів, які стосуються США.

""дин з них, це те, що США будуть проводити ізоляціоністську політику. Треба подивитися, чи уся ця ізоляціоністська політика буде стосуватися цілого світу, чи лише України. Бо я не вірю у те, що США не будуть займатися тим, що буде відбуватися у Південно-східній Азії – на Тайвані, в Японії, у Південній Кореї, в Австралії, у Новій Зеландії і у цьому регіоні", - сказав Княжицький.

При цьому, депутат має велику надію, що так званий ізоляціонізм США, про який говорять, не буде стосуватися України. 

Також він додав, що сенатор Марко Рубіо, як імовірна кандидатура Трампа на посаду наступного державного секретаря, був від США співголовою в міжнародній організації у справах Китаю, яка виступає проти обмежень демократії в Китаї. Княжицький представляє Україну у цій організації. 

При цьому, постають інші питання, на які треба звертати увагу при обговоренні майбутньої політики США при новому президенті. Серед них – це роль США в НАТО і скільки Європа візьму на себе відповідальності за стійкість свої структур. 

"Ми чуємо багато різноманітних планів, які оголошуються щодо України, і перемовин, які ініціюватиме Дональд Трамп. Ці перемовини дуже часто, особливо кажуть колишні радники Трампа – забудьте про свої території, давайте домовимося: ви не будете в НАТО, але ви відмовитеся від територій. Очевидно, для нас найголовніше – зберегти нашу державу і, очевидно, що ми маємо виходити з наших реалій", - сказав Княжицький.

Водночас, він пояснив, як союзники України у Центральній та Схдіній Європі мають реагувати на такі заяви.   

"Кожен з них розуміє, що зрада базових демократичних принципів щодо України сьогодні, завтра покличе таку саму зраду щодо них, і саме тому сподіватися на їхню підтримку, і отримувати їхню підтримку для нас надзвичайно важливо", - додав він.

На його переконання, зараз велику роль буде грати лідерство в сьому, що буде відбуватися.

Він вдячний прем’єр-міністру Польщу Дональду Туску за намір говорити про підтримку України з лідерами Великої Британії і Франції. На його переконання, Польща демонструє справжнє і велике лідерство у цій дуже непростій ситуації.

Водночас, на переконання депутата, Америка залишиться демократичною і її лідерство у світі буде збережено, бо Америці невигідно це лідерство губити.

"Мене дуже часто зараз журналісти запитують як Україна ставиться до того, що називають мирними ініціативами, хоча ми їх не знаємо, це все лише чутки. Як Україна поставиться до такої позиції чи до іншої? У мене завжди є відповідь на це: а яка позиція Путіна щодо всіх цих пропозицій? Мені здається, що Путін як хотів, так і прагне далі знищити Україну як державу, відновити радянський союз і відновити свій вплив на ті держави .які колись входили до Варшавського договору. І ці бажання Путіна є незмінними", - додав Княжицький.

При цьому, він каже, що можна говорити про вплив США і можливий вплив на ціни на нафту, про можливе послаблення РФ через цей вплив і у такий спосіб підштовхування росіян до перемовин. "Але ми не знаємо, як це відбуватиметься насправді. Через те у нас немає іншого виходу, як далі боронити нашу країну", - наголосив Княжицький.

Теги:
Микола Княжицький
Дональд Трамп
вибори у США
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