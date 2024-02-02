"Місто функціонує": журналіст телеканалу ZDF зняв пропагандистський репортаж про життя в окупованому Маріуполі

Про це пише "Європейська правда".

За словами журналіста, більшість жителів тимчасово окупованого Маріуполя налаштовані проросійськи та підтримують ворога. Він також розповідає, що місто відбудовується, не наголошуючи на тому, що його зруйнували загарбники.

"Маріуполь - це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити", - сказав Кьорпер.

Крім цього, у репортажі йдеться про те, що до окупації у розбомбленому театрі було заборонено грати російською мовою, але "тепер ситуація змінилася".

Водночас журналіст наголошує, що "місто функціонує, працюють магазини та ресторани", а також "є опалення, гаряча вода та інтернет". Кьорпер також розповів, що "місту потрібні люди" для того, щоб там "знову запрацювала економіка".

Натомість телеканал ZDF стверджує, що у своєму репортажі з України журналіст "не залишив жодних сумнівів" у тому, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні.

Реакція України

"Спотворення реальності - це не журналістика. Більше того, візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України порушив українське законодавство", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Водночас він закликав ZDF надати офіційні пояснення: "Ми закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення українського законодавства може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні".

Distorting reality is not journalism. Moreover, @ZDF Moscow bureau chief’s visit to occupied Mariupol without Ukraine's consent violated Ukrainian legislation. We call on @ZDF to provide an official explanation. Violating Ukraine’s laws may impact media’s further work in Ukraine. pic.twitter.com/8Gif5ZrPhq — Oleh Nikolenko (@OlehNikolenko_) February 2, 2024