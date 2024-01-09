Влада Італії заборонила проросійську виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
Мерія міста Модена відреагувала на звернення українців та відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.
Міська рада Модени, Італія, відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про нібито стрімкий процес відновлення тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. Таке рішення ухвалили у відповідь на звернення української сторони.
"Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - написав Ніколенко.
Він зауважив, що подібна ініціатива українців - не надавати майданчиків для подібних російських провокацій - є важливим внеском в перемогу України над російською агресією.
Раніше повідомлялося, що в італійському місті Модена росіяни планували провести пропагандистський захід про "розквіт" тимчасово окупованого Маріуполя. Організатори виставки називали місто "символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти".
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Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.
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За даними Спротиву, в місті через два роки після початку російської окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Також у Маріуполі є проблеми зі світлом, водопостачанням і вивезенням сміття.
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