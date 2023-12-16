Окупанти у Маріуполі досі не під'єднали до опалення вцілілі багатоповерхівки, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується.

Крім того, у Маріуполі спостерігається катастрофа вивезенням сміття.

"Адже комунальну техніку окупанти розграбували, а "подарунків" від шефів недостатньо, бо мета цих "передач техніки" має пропагандистську мету", - повідомляють у ЦНС.