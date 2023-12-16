Окупанти у Маріуполі досі не під'єднали до опалення вцілілі багатоповерхівки, - ЦНС
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області загарбники досі не під'єднали до опалювальної системи значну частину вцілілих багатоповерхівок
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується.
Крім того, у Маріуполі спостерігається катастрофа вивезенням сміття.
"Адже комунальну техніку окупанти розграбували, а "подарунків" від шефів недостатньо, бо мета цих "передач техніки" має пропагандистську мету", - повідомляють у ЦНС.
- Напередодні депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що окупанти знищили понад тисячу багатоповерхівок, а зараз звітують, що дали 80 кредитів на іпотеку.
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