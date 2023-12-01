Росіяни у Маріуполі знищили понад 1000 багатоповерхівок, а зараз звітують, що дали 80 кредитів на іпотеку, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що окупанти заявили про запуск пільгової іпотеки в так званій ДНР
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти заявили про запуск пільгової іпотеки в так званій ДНР. І з гордістю звітували про те, що вже видано 80 кредитів по пільговій іпотеці, і що це велике досягнення. Нагадаю, що загарбники знищили в Маріуполі понад 1000 багатоповерхівок. Тобто, росіяни знищили житло декілька тисяч маріупольців. Понад 200 тисяч мешканців Маріуполя були вимушені покинути домівки й виїхати з міста, не сприймаючи російську окупацію. А ті, хто залишився, перебувають у складних умовах, не маючи грошей на їжу, не кажучи вже про іпотеку", - наголосив Забавін.
Депутат Маріупольської міської ради також додав, що внаслідок шторму в окупованому Маріуполі відсутня електроенергія, опалення, у деяких районах немає газу.
"Окупанти неспроможні навіть впоратися зі стихією, що відбулася нещодавно. А вода, яка подається в Маріуполь, не придатна для споживання. Але маріупольці вимушені її пити, тому що краща вода коштує грошей, яких немає у людей", - зауважив Забавін.
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- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області на пляжі Піщаний в районі морського порту зафіксували підвищений у 15,5 разів радіаційний фон.
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