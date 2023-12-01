Росіяни у Маріуполі знищили понад 1000 багатоповерхівок, а зараз звітують, що дали 80 кредитів на іпотеку, - депутат міськради Забавін

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти заявили про запуск пільгової іпотеки в так званій ДНР. І з гордістю звітували про те, що вже видано 80 кредитів по пільговій іпотеці, і що це велике досягнення. Нагадаю, що загарбники знищили в Маріуполі понад 1000 багатоповерхівок. Тобто, росіяни знищили житло декілька тисяч маріупольців. Понад 200 тисяч мешканців Маріуполя були вимушені покинути домівки й виїхати з міста, не сприймаючи російську окупацію. А ті, хто залишився, перебувають у складних умовах, не маючи грошей на їжу, не кажучи вже про іпотеку", - наголосив Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради також додав, що внаслідок шторму в окупованому Маріуполі відсутня електроенергія, опалення, у деяких районах немає газу.

"Окупанти неспроможні навіть впоратися зі стихією, що відбулася нещодавно. А вода, яка подається в Маріуполь, не придатна для споживання. Але маріупольці вимушені її пити, тому що краща вода коштує грошей, яких немає у людей", - зауважив Забавін.