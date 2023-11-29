Росіяни судять 25-річну українку, яка повернулась у Маріуполь, щоб провідати бабусю

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Ірина Навальна разом із мамою Олександрою Столяр дивом змогли вирватися з Маріуполя навесні 2022 року, передає "Обозреватель". Але це було не легко, бо росіяни допитували дівчину через ідентичне прізвище з відомим російським опозиціонером. Вони вважали, що вона його родичка. Опинилися на Житомирщині. Однак у Маріуполі залишилася бабуся дівчини. Тому у вересні минулого року Ірина повернулася провідати її та забрати деякі речі", - розповідають у міськраді.

27 вересня Ірина Навальна раптово зникла. Згодом рідні дізнались, що дівчина перебуває у Донецькому СІЗО. Окупанти заявили, що українка нібито вступила в змову із представником української спецслужби. Росіяни вигадали, що дівчині треба було забрати зі схованки вибуховий пристрій. А в останній день "референдуму", вона мала закласти вибуховий пристрій в адміністрацію Маріуполя.

Росіяни змусили Ірину Навальну записати відео, де дівчина зізнається у тому, що зберігала вибуховий пристрій.

"Мама Ірини розповідала, що донька, після СІЗО, мала дуже поганий вигляд, її шкіра була вкрита якимись виразками. Від однієї із затриманих, яку відпустили, родичам вдалося дізнатися, що Ірина потрапила до камери вся побита, у чорних гематомах. Мати добивалася визволення доньки. Знайшла адвоката. І тоді Ірина своєї провини не визнала, бо відчула підтримку що її права будуть захищеними", - йдеться у повідомленні.

Тепер у російському Ростові проходять показові судові засідання. Наступне призначено на 21 грудня.