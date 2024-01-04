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В італійській Модені запланували виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації. МЗС України відреагувало

4 січня, 2024 четвер
16:24
Світ Маріупольський драмтеатр

В італійській Модені 20 січня планують провести пропагандистський захід про "розквіт" Маріуполя, який із весни 2022 року перебуває під російською окупацією

Про це свідчить інформація, оприлюднена організаторами у Facebook.

В описі події сказано: "Маріуполь. Місто-символ народного повстання на Донбасі проти київської хунти, місто-мученик бандитської окупації, що тривала вісім років, сьогодні переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації й стало невіддільною його частиною".

На події серед інших має виступити генеральний консул РФ Дмитро Штодін.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу назвав цей захід провокацією.

"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення", - сказав дипломат.

  • Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.

  • За даними Спротиву, в місті через два роки після початку російської окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Також у Маріуполі є проблеми зі світлом, водопостачанням і вивезенням сміття.

Італія
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
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