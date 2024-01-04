В італійській Модені запланували виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації. МЗС України відреагувало

Про це свідчить інформація, оприлюднена організаторами у Facebook.

В описі події сказано: "Маріуполь. Місто-символ народного повстання на Донбасі проти київської хунти, місто-мученик бандитської окупації, що тривала вісім років, сьогодні переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації й стало невіддільною його частиною".

На події серед інших має виступити генеральний консул РФ Дмитро Штодін.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу назвав цей захід провокацією.

"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення", - сказав дипломат.