В італійській Модені запланували виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації. МЗС України відреагувало
В італійській Модені 20 січня планують провести пропагандистський захід про "розквіт" Маріуполя, який із весни 2022 року перебуває під російською окупацією
Про це свідчить інформація, оприлюднена організаторами у Facebook.
В описі події сказано: "Маріуполь. Місто-символ народного повстання на Донбасі проти київської хунти, місто-мученик бандитської окупації, що тривала вісім років, сьогодні переживає стрімкий процес відновлення під егідою інститутів Російської Федерації й стало невіддільною його частиною".
На події серед інших має виступити генеральний консул РФ Дмитро Штодін.
Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу назвав цей захід провокацією.
"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація. МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення", - сказав дипломат.
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Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.
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За даними Спротиву, в місті через два роки після початку російської окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Також у Маріуполі є проблеми зі світлом, водопостачанням і вивезенням сміття.
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