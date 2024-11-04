"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"По суті ми розуміємо, коли не розглядається питання про бронювання працівників, особи, у яких закінчилося бронювання, підлягають мобілізації. І тим паче якщо вони під час отримання першого бронювання проходили військово-лікарську комісію, то по суті їм ВЛК уже не потрібно проходити, їхня інформація наявна в ТЦК. І відповідно, якщо у них немає бронювання, закінчився термін, то вони підлягають обов’язковій мобілізації, про що буде дійсно відпрацьовано цей план, і ця кількість осіб буде забрана з тих осіб, які зараз працевлаштовані на підприємствах, відносно яких розглядається питання щодо надання їм продовження статусу критичності, але немає бронювання. І відповідно ці працівники підлягають обов’язковій мобілізації, бо в них немає підстав для того, щоб не служити", - розповіла вона.

Катерина Аніщенко також вважає, що мобілізовувати будуть тих, кому відмовили у довідці про відстрочку від призову.

"Крім того, ми зараз також розуміємо, що є категорія військовозобов’язаних осіб, яким було відмовлено у видачі довідки про надання відстрочки від мобілізації. Зокрема і в мене є така категорія клієнтів, наприклад, два брати звернулися із заявами до ТЦК з метою отримати відстрочку від мобілізації, один по догляду за батьком з інвалідністю, другий - по матері, у якої також друга група інвалідності. Проте ТЦК одному з них відмовляє. Пакети документів було подано просто ідентичні, звідки цей такий рандомний момент в ТЦК незрозуміло. І відповідно ми також розуміємо, що поки ми будемо оскаржувати цю відмову в ТЦК в суді, то це не зупиняє процес мобілізації, і відповідно військовозобов’язаний підлягає мобілізації - така категорія осіб також буде підлягати мобілізації", - зазначила адвокатка.

Також вона нагадала про зміни до Кримінального кодексу.

"Крім того, ми також розуміємо, що з урахуванням змін у Кримінальний кодекс, де було передбачено, що особи, які отримали вирок і отримали не реальне покарання, а з терміном, де вони можуть відбувати покарання вдома, то вони також підлягають мобілізації. Це були відповідні внесені зміни ще в травні цього року. Тобто в принципі мобілізаційний резерв в країні ще є, і я так розумію, що після перевірки цих документів з цих осіб буде набрана та кількість осіб, про яких ми заслухали від наших законотворців", - додала адвокатка.