"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей
Адвокатка Катерина Аніщенко прокоментувала інформацію про те, що до війська треба призвати ще 160 тис. людей та розповіла, кого можуть мобілізувати
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"По суті ми розуміємо, коли не розглядається питання про бронювання працівників, особи, у яких закінчилося бронювання, підлягають мобілізації. І тим паче якщо вони під час отримання першого бронювання проходили військово-лікарську комісію, то по суті їм ВЛК уже не потрібно проходити, їхня інформація наявна в ТЦК. І відповідно, якщо у них немає бронювання, закінчився термін, то вони підлягають обов’язковій мобілізації, про що буде дійсно відпрацьовано цей план, і ця кількість осіб буде забрана з тих осіб, які зараз працевлаштовані на підприємствах, відносно яких розглядається питання щодо надання їм продовження статусу критичності, але немає бронювання. І відповідно ці працівники підлягають обов’язковій мобілізації, бо в них немає підстав для того, щоб не служити", - розповіла вона.
Катерина Аніщенко також вважає, що мобілізовувати будуть тих, кому відмовили у довідці про відстрочку від призову.
"Крім того, ми зараз також розуміємо, що є категорія військовозобов’язаних осіб, яким було відмовлено у видачі довідки про надання відстрочки від мобілізації. Зокрема і в мене є така категорія клієнтів, наприклад, два брати звернулися із заявами до ТЦК з метою отримати відстрочку від мобілізації, один по догляду за батьком з інвалідністю, другий - по матері, у якої також друга група інвалідності. Проте ТЦК одному з них відмовляє. Пакети документів було подано просто ідентичні, звідки цей такий рандомний момент в ТЦК незрозуміло. І відповідно ми також розуміємо, що поки ми будемо оскаржувати цю відмову в ТЦК в суді, то це не зупиняє процес мобілізації, і відповідно військовозобов’язаний підлягає мобілізації - така категорія осіб також буде підлягати мобілізації", - зазначила адвокатка.
Також вона нагадала про зміни до Кримінального кодексу.
"Крім того, ми також розуміємо, що з урахуванням змін у Кримінальний кодекс, де було передбачено, що особи, які отримали вирок і отримали не реальне покарання, а з терміном, де вони можуть відбувати покарання вдома, то вони також підлягають мобілізації. Це були відповідні внесені зміни ще в травні цього року. Тобто в принципі мобілізаційний резерв в країні ще є, і я так розумію, що після перевірки цих документів з цих осіб буде набрана та кількість осіб, про яких ми заслухали від наших законотворців", - додала адвокатка.
- 29 жовтня стало відомо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
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