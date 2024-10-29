В Україні планують призвати ще 160 тис. людей, – секретар РНБО

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня, передає LIGA.net.

"Усього до Сил оборони було призвано 1,5 млн громадян. Планується призвати понад 160 тис. осіб. Зазначене дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%", - заявив Литвиненко.

На його переконання, такий крок є необхідним для забезпечення стійкої обороноздатності країни з огляду на поточну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 7 лютого 2025 року.

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців .

450-500 тис. українців Верховна Рада України на засіданні 11 квітня 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

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