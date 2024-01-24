Московський суд заочно арештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ, - росЗМІ
Басманний районний суд Москви минулого тижня заочно заарештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Усіх звинувачують у найманстві
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Медіазона".
За інформацією видання, йдеться про 28-річного фіна Топі Хухтала, який нібито командував скандинавським взводом Team Wiking, який, за їхніми словами, займався розвідкою та брав участь у бойових діях.
Зазначається, що під заочний арешт також відправили 41-річного Давида Руруа та військового з Латвії Атварсі Аніньше.
Усіх звинувачують у найманстві.
У грудні за цією ж статтею були заочно заарештовані ще двоє добровольців ЗСУ з Латвії - депутат Сейму Юріс Юрашс і Алвіс Лукша, який отримав поранення. Аналогічне рішення ухвалили і щодо чотирьох учасників "Грузинського легіону", який воює у складі ЗСУ.
- 25 грудня Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.
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