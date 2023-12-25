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Звинувачують у причетності до 104 терактів: суд у Москві вдруге заочно заарештував Буданова

25 грудня, 2023 понедiлок
12:49
Війна з Росією Кирило Буданов

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова

Про це повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Слідчі органи РФ звинувачують начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у причетності до 104 терористичних актів", – зазначено в повідомленні.

З огляду на це, суд удруге заочно заарештував Буданова за звинуваченням у серії терактів.

Як додає проєкт "Медіазона", Буданова звинувачують, зокрема, в теракті зі значними збитками, скоєному групою осіб, і ще одному теракті, скоєним групою осіб. Такі статті у жовтні перераховував слідчий комітет РФ. Арешт у Басманному суді територіально належить саме до справ, які веде головне слідче управління слідкому.

  • У квітні так звані правоохоронні органи РФ висунули Кирилу Буданову звинувачення за чотирма статтями "у справі про теракт на Кримському мосту". У цій справі Буданова звинувачують у створенні терористичного угруповання, теракті, вчиненому групою осіб, а також зберіганні зброї та вибухівки. Лефортовський суд заочно заарештував його.
  • У грудні стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Буданова в розшук. У ГУР зауважили, що не варто шукати логіки у діях російських "правоохоронців", а такі рішення є елементом підтримки пропаганди.
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