Звинувачують у причетності до 104 терактів: суд у Москві вдруге заочно заарештував Буданова

Про це повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Слідчі органи РФ звинувачують начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у причетності до 104 терористичних актів", – зазначено в повідомленні.

З огляду на це, суд удруге заочно заарештував Буданова за звинуваченням у серії терактів.

Як додає проєкт "Медіазона", Буданова звинувачують, зокрема, в теракті зі значними збитками, скоєному групою осіб, і ще одному теракті, скоєним групою осіб. Такі статті у жовтні перераховував слідчий комітет РФ. Арешт у Басманному суді територіально належить саме до справ, які веде головне слідче управління слідкому.