Можна бити по території РФ: Фінляндія не обмежила Україну у використанні наданої зброї

Про це пише Yle.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, обмеження на використання зброї встановлюють переважно країни, які надали Україні системи далекобійної зброї.

"За моєю інформацією, Фінляндія не встановлювала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей також на російській території", - сказала Юкка Копра , голова парламентського комітету з питань оборони.

Міністр оборони каже, що Фінляндія постійно обговорює з країнами-союзниками обмеження збройової допомоги Україні.

Видання Yle запитало у НАТО, чи дали країни Альянсу вказівки Україні щодо того, як і де можна використати військову допомогу. Згідно з відповіддю, можливі вказівки стосуються окремих країн-членів.

Позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом наносити удари по російських військових цілях за межами України.

У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що країна не встановила жодних обмежень на використання матеріалів, які надсилаються в Україну. Фінляндія публічно не заявила, яку зброю вона передала Україні.