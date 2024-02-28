Можна бити по території РФ: Фінляндія не обмежила Україну у використанні наданої зброї
У Фінляндії повідомили, що не встановлювали жодних обмежень щодо своєї допомоги, і Україна може використовувати надану країною зброю для ударів по території РФ
Про це пише Yle.
За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, обмеження на використання зброї встановлюють переважно країни, які надали Україні системи далекобійної зброї.
"За моєю інформацією, Фінляндія не встановлювала таких обмежень, і Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей також на російській території", - сказала Юкка Копра , голова парламентського комітету з питань оборони.
Міністр оборони каже, що Фінляндія постійно обговорює з країнами-союзниками обмеження збройової допомоги Україні.
Видання Yle запитало у НАТО, чи дали країни Альянсу вказівки Україні щодо того, як і де можна використати військову допомогу. Згідно з відповіддю, можливі вказівки стосуються окремих країн-членів.
Позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом наносити удари по російських військових цілях за межами України.
У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що країна не встановила жодних обмежень на використання матеріалів, які надсилаються в Україну. Фінляндія публічно не заявила, яку зброю вона передала Україні.
- 23 лютого майбутній командувач армії Естонії Андрус Мерило заявив, що рішення західних країн заборонити застосування зброї, переданої Україні, для атак по території РФ було помилковим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.23Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе