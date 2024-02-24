Рішення Заходу про заборону українським військовим бити по території РФ було помилковим, - майбутній командувач ЗС Естонії
У п'ятницю, 23 лютого, майбутній командувач армії Естонії Андрус Мерило заявив, що рішення західних країн заборонити застосування зброї, переданої Україні, для атак по території РФ було помилковим
Про це інформує ERR.
"У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", - зазначив Мерило.
Він наголосив, що запроваджувати таке обмеження було абсолютно неправильно з військової точки зору, його не слід було встановлювати.
"Якщо страх був тільки в тому, щоб не відбулося ескалації, то, як ми бачимо, це теж не виправдалося. Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", - зауважив полковник.
Довідково: командувачем Сил оборони Естонії Андрус Мерило стане 1 липня. У п'ятницю, 23 лютого, він отримав погони бригадного генерала.
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Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако у суботу, 17 лютого, повідомила, що США через Естонію передадуть Україні 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів.
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