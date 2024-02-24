Рішення Заходу про заборону українським військовим бити по території РФ було помилковим, - майбутній командувач ЗС Естонії

Про це інформує ERR.

"У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", - зазначив Мерило.

Він наголосив, що запроваджувати таке обмеження було абсолютно неправильно з військової точки зору, його не слід було встановлювати.

"Якщо страх був тільки в тому, щоб не відбулося ескалації, то, як ми бачимо, це теж не виправдалося. Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", - зауважив полковник.

Довідково: командувачем Сил оборони Естонії Андрус Мерило стане 1 липня. У п'ятницю, 23 лютого, він отримав погони бригадного генерала.