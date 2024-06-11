"Можуть добровільно розірвати контракт": у ГУР розповіли, на яких умовах воюють іноземці в Україні

Про це розповів начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО з позивним Шеф у документальній стрічці "Легіони світла" із циклу "Воєнна розвідка України".

“Це гарний бонус, що вони підписують контракт, але не зобов`язані тут пробути рік, два, три чи п`ять років. Він побув декілька місяців, побачив, що відбувається. Можливо для нього треба час: зупинитися, переоцінити, зрозуміти чому він не готовий, яких треба навичок, знань здобути. Або він готовий їх здобувати тут, у бою”, - зазначив офіцер.

За його словами, хтось з іноземців воював у Сирії, в Іраку або в Афганістані. Українська армія має власний досвід і прагне до кращого – до НАТО, до тих підрозділів, які застосовують правильну методику управління та ведення бою. Утім, він зазначив, що на керівних ланках мають бути українці з гарними знаннями іноземної мови та бойовим досвідом.

Для вступу до лав Воєнної розвідки іноземці спершу реєструються на сайті, заповнюють анкету, повідомляють про свій досвід і навички. Потім відділ рекрутингу вивчає надану іноземцями інформацію та подає їхні кандидатури до бойового загону.

“У загоні командир виділяє тих військовослужбовців, які потрібні. Після того відділ рекрутингу робить звернення до самого іноземця. Він приїжджає в Україну, його супроводжують, він підписує контракт і вступає у лави ЗСУ”, - розповів офіцер української розвідки.

Зауважимо, що згідно із законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, іноземці матимуть право розірвати контракт лише після шести місяців безперервної служби.