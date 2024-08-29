МВС уперше отримало бронежилети, адаптовані для жінок
Підрозділи систем Міністерства внутрішніх справ отримали бронежилети, адаптовані для жінок: їх передав Глобальний фонд реформування сектору безпеки
Про це інформує МВС.
Державна прикордонна служба, ДСНС, Нацгвардія та Нацполіція отримали 1170 бронежилетів, адаптованих для жінок. За словами заступниці очільника МВС Катерини Павліченко таку амуніцію підрозділи системи МВС отримують вперше.
"Я хочу подякувати Глобальному фонду реформування сектору безпеки, уряду та посольству Німеччини в Україні та всьому німецькому народу за ту підтримку і допомогу, яку ми маємо від вас. (...) Ці бронежилети суттєво покращать службу для жінок, оскільки вони є розроблені саме під жіночу будову тіла. Вони є досить захищеними та будуть використовуватися у підрозділах, які виконують свої функції саме на передовій", - зазначила Павліченко.
Вказано, що бронежилети складаються із жорсткої бронеплити у поєднанні з балістичним матеріалом, який забезпечує максимальний рівень захисту. Їх конструкція передбачає також спеціальні елементи, які враховують анатомію жіночого тіла, щоб вони прилягали без утворення пустоти.
- У грудні 2023 року Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць.
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