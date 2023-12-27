Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зразок перед затвердженням пройшов два етапи випробувань. Після першого етапу його доопрацьовували, враховуючи жіночу статуру.

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", - розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Також "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні плиту. За іншими параметрами він не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

Вага бронежилета для військовослужбовиць становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації.

"Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі. Закупівлею жіночих бронежилетів у займатиметься "Державний оператор тилу", - зазначають в Міноборони.