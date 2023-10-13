Враховують особливості будови тіла: Міноборони розпочало тестування жіночих бронежилетів
Міністерство оборони України розпочало тестування двох моделей бронежилетів для військовослужбовиць, які враховують особливості будови тіла жінок: вони мають вигнуту пластину
Про це інформує пресслужба Міноборони.
"Жінки однієї з військових частин Збройних Сил випробовують дві моделі бронежилетів модульних з конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць. Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової "броні" до бойових", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тестове носіння бронежилетів проходить вже вдруге: після першого виробники врахували усі побажання жінок. Зокрема, вони звернули увагу на антропометричні дані, щоб військовослужбовицям було зручно працювати зі зброєю.
Після того, як завершиться дослідне носіння бронежилетів у "польових" умовах, відбудуться лабораторні випробування. Виробники перевірятимуть бронежилет за різних кліматичних умов.
"За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у Збройних Силах України. Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту", - додали у відомстві.
Жіночий бронежилет відрізняється тим, що має демпферні вставки. У чоловічих вони відсутні, а для жіночих необхідні, оскільки забезпечують щільне прилягання до тіла та виконують функцію захисту.
- 15 липня Міноборони почало перевіряти перші зразки бронежилетів для військовослужбовиць на відповідність технічній сертифікації.
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