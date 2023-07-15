Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначається, що один із виробників надав перші зразки жіночих бронежилетів для вивчення на відповідність технічній специфікації. Після попередньої оцінки та дослідного носіння виробник матиме змогу усунути виявлені недоліки,

"За результатами випробувань Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ отримає заключний акт від військової частини, у якій тестували індивідуальні засоби захисту, після чого виробників поінформують про отримані результати. Отримавши зворотний зв'язок від оборонного відомства, виробники проведуть лабораторні випробування, які повинні підтвердити якість зразків та надати до Міноборони відповідний пакет документів (оригінали протоколів лабораторних випробувань та іншу супровідну документацію, відповідно до визначених Технічними специфікаціями Міноборони України вимог)", - йдеться у повідомленні.

Надалі підрозділи Міноборони та Генштабу ЗСУ погодять зразки моделей, щоб затвердити зразки-еталони. Останні виготовляють з перевірених у випробувальних лабораторіях матеріалів та відповідно до вимог технічної специфікації оборонного відомства.

"З дати затвердження технічної специфікації Міноборони та затвердження зразків-еталонів бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ. І тоді наші жінки-військовослужбовці матимуть можливість отримати засоби індивідуального захисту відповідно до своїх антропометричних даних, - зазначив Олексій Резніков.

Міністр оборони також повідомив, що нещодавно в одній з військових частин ЗСУ завершили дослідні випробування літнього польового костюма. Зараз триває затвердження нормативно-технічної документації та зразків-еталонів. Крім того, є позитивні зрушення у розробці білизни для військовослужбовиць.