На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії
Бригада ДТЕК 29 серпня під час проведення аварійних робіт поблизу лінії фронту на Дніпропетровщині потрапила під російський обстріл. Люди не постраждали
Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.
29 серпня, у пʼятницю, бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом з усім обладнанням.
"Наші колеги встигли врятуватися і ніхто не постраждав", - уточнили в ДТЕК.
Попри щоденну небезпеку, енергетики продовжують нести світло в умовах війни.
