На Дніпропетровщині енергетики ДТЕК потрапили під обстріл БПЛА Росії

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

29 серпня, у пʼятницю, бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом з усім обладнанням.

"Наші колеги встигли врятуватися і ніхто не постраждав", - уточнили в ДТЕК.

Попри щоденну небезпеку, енергетики продовжують нести світло в умовах війни.